Das sind die nächsten Schritte für Münsterhausens Entwicklung

Das Schwarzkopf-Areal spielt beim Gemeindeentwicklungskonzept in Münsterhausen eine zentrale Rolle.

Plus Das Schwarzkopf-Areal und das Hämmerle-Gelände in Münsterhausen sollen mit neuem Leben erfüllt werden. Wohnen? Supermarkt? Was die Gemeinde dort konkret plant.

Zu Beginn der jüngsten Marktgemeinderatssitzung in Münsterhausen übergab Bürgermeister Erwin Haider das Wort an Wilhelm Daurer vom Planungsbüro Daurer+Hasse. Dieser informierte die Anwesenden zum aktuellen Planungsstand des Gemeindeentwicklungskonzepts. Die Ergebnisse der Bürgerbefragung zeigten eindeutig, dass sich die Einwohner mehr Nahversorgung im Ort wünschten. Die Marktgemeinderäte signalisierten hier breite Zustimmung. Dafür Flächen zu verbrauchen in Ortsrandlagen sei hier keine Basis für eine erfolgreiche Gemeindeentwicklung, stellten sie fest. Als logische Konsequenz wurden im nächsten Schritt Konzepte für eine Umsetzung auf dem ehemaligen Schwarzkopf-Areal und dem Hämmerle-Gelände im südlichen Gemeindegebiet entwickelt.

Ein Vollsortimenter-Markt kommt nicht nach Münsterhausen

Auf dem Schwarzkopf-Areal wurden bei der Bürgerversammlung im März mehrere Varianten bereits vorgestellt. Dem Wunsch der Bevölkerung nach einem Vollsortimenter-Supermarkt musste Haider direkt eine Absage erteilen. Nach einigen Anfragen bei Betreibern, wurde klar, dass das Interesse an einem Standort innerorts gering ist. Nichtsdestotrotz soll das Gelände an der Steigstraße eine zentrale Rolle beim Gemeindeentwicklungskonzept spielen. Die Planungen von Daurer+Hasse sehen vor, mehrere Wohn- und Geschäftsgebäude und somit ein neues Zentrum für den Ort entstehen zu lassen.

