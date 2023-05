Der Münsterhauser Wald wird zukunftsfähig

Plus Zum Waldbegang in Münsterhausen haben sich 50 Interessierte eingefunden. Buche, Eiche und Bergahorn werden als zukunftsträchtige Baumarten behandelt.

Das Thema Naturschutz spielt für die Münsterhauser offensichtlich eine wichtige Rolle. Rund 50 Interessierte haben sich zum Waldbegang eingefunden. Der gut zweistündige Rundgang durch den nahegelegenen Wald wurde unter anderem vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach (AELF) gestaltet und begleitet. Die Besucher erhielten einen detaillierten Einblick in die derzeitigen Herausforderungen beim Thema Waldwirtschaft. Obwohl die Themen Naturschutz und Nachhaltigkeit derzeit insbesondere von der jungen Generation in den Mittelpunkt der Gesellschaft gerückt werden, waren kaum Jugendliche und junge Erwachsene bei der Waldbegehung vertreten.

Da der Klimawandel auch vor den heimischen Wäldern nicht haltmacht, sei es notwendig, sich mit neuen Nutzungsformen auseinanderzusetzen, hieß es auf der Veranstaltung. Derzeit ist der vorherrschende Baum ganz klar die Fichte, die rund 75 Prozent des Gesamtbestandes ausmacht. Weitere 5 Prozent sind weitere Nadelhölzer und rund 20 Prozent Laubgehölz. Zukünftig wird sich der Prozentsatz deutlich in Richtung Laubhölzer verschieben. Insbesondere die Buche, die (Rot)Eiche und der Bergahorn sind vielversprechende Baumarten. Hubert Forstner, Förster vom AELF Krumbach, verweist auf die hervorragende Bodenqualität, mit der hier vieles möglich ist. Weitere Stationen auf dem Rundweg waren Weißtannen-, Roteichen- und Eichengruppen, die im "Unteren Wald" hervorragend wachsen.