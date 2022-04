Münsterhausen will trotz Investionen in Bauprojekte sparen

Plus Haushaltssitzung im Marktgemeinderat Münsterhausen: Es soll nach Möglichkeiten zur Erhöhung der Einnahmen gesucht werden. Auf einige Projekte wird aber nicht verzichtet.

„Die momentane finanzielle Lage ist gut, aber in den nächsten Jahren sind wir zum Sparen angehalten und können nicht mehr alle Wünsche realisieren“, stellte Bürgermeister Erwin Haider fest, nachdem die Kämmerin der Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen, Martina Fahrner, die Zahlen aus dem Haushaltsplan für 2022 und den Finanzplan bis zum Jahr 2025 bekannt gab.