Die Münsterhauser Kinderspielplätze sollen attraktiver werden

Drei Spielplätze in Münsterhausen werden mit neuen Geräten ausgestattet. Was die Marktgemeinde konkret plant.

„Im Haushalt der Marktgemeinde sind für das laufende Jahr Mittel in Höhe von 25.000 Euro für Spielgeräte auf den Spielplätzen vorgesehen“, berichtete Bürgermeister Erwin Haider in der jüngsten Ratssitzung. Nach Auffassung des Fachbereiches Tiefbau sowie dem Vorsitzenden für die Bereiche der Spielplätze sollen die Mittel für die Spielplätze an der Grundschule und in der Baumgärtlesiedlung vorrangig verwendet werden, nachdem hier eine starke Frequentierung abgeleitet werden kann.

Zum Teil ist ein Gerät defekt und es sind relativ wenig Geräte installiert. Es ist zu überlegen, „was brauchen wir und was ist sinnvoll“, so Haider. Als Grundlage für eine Entscheidungshilfe stellte er Angebote verschiedener Hersteller vor. Man einigte sich nach Erkundung über Aussehen, Verwendung und Kosten auf einige Geräte, die die Spielplätze auch attraktiver machen könnten. So standen ein Klettergerüst, ein Sitzkarussell (als Ersatz für das vorhandene defekte), ein bodenebenes Trampolin, eine Vogelnestschaukel und ein Multi-Klettergerät zur Auswahl.

Auch der Spielplatz in Hagenried wird berücksichtigt

Einige Geräte würden durchaus den Bereich der Inklusion positiv beeinflussen, so Haider. Mit den Angeboten will er sich noch eingehend befassen und bei den Neuanschaffungen auch den Spielplatz in Hagenried berücksichtigen, was allgemeine Zustimmung fand. Seitens einer Rätin wurde angeregt, den Pausenhof der Grundschule mit Sitzgelegenheiten auszustatten, zumal man hierfür auf Spenden zurückgreifen könnte.