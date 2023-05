Münsterhausen

10:20 Uhr

Dreister Diebstahl von wertvollen Katalysatoren in Münsterhausen

Artikel anhören Shape

Um an wertvolle Autoteile zu kommen, kletterten dreiste Diebe in Münsterhausen sogar über Fahrzeuge. In einem Container fanden sie Katalysatoren.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Rudolf-Diesel-Straße, auf dem Gelände eines dortigen Autoverwerters in Münsterhausen, zum Aufbruch eines Containers, in dem Katalysatoren gelagert waren. Durch die bislang unbekannten Täter wurde dabei ein Vorhängeschloss aufgebrochen und etwa 30 Katalysatoren im Wert von rund 3000 Euro entwendet, berichtet die Polizei. Die Täter zwickten dabei auch das Stromkabel eines Bewegungsmelders ab. Aufgrund vorgefundener Schuhspuren dürften die Täter zuvor über an der Örtlichkeit stehende Fahrzeuge auf das Gelände geklettert sein. Zeugen für den Vorfall werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter Telefon 08282/905-0 zu melden. (AZ)

Themen folgen