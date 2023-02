Münsterhausen

Ein Höhepunkt der "Fünften Jahreszeit" in Münsterhausen steht an

Am Samstag, 23. Februar, ist der elfte Nachtumzug in Münsterhausen. Beginn ist um 18 Uhr.

Plus Nach drei Jahren Pause startet kommendes Wochenende der Münsterhauser Nachtumzug. Rund 70 Faschingswagen und Laufgruppen werden erwartet.

Von Moritz Ebner Artikel anhören Shape

Faschingshöhepunkt in Münsterhausen: Am Samstag, 11. Februar, um 18 Uhr ist es wieder so weit. Die Münsterhauser Faschingsfreunde laden zum Münsterhauser Nachtumzug mit Partywochenende. Gut 70 Faschingswagen und Laufgruppen folgen dem Aufruf und werden wieder für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgen.

