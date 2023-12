Eisplatte fällt von Lastwagen auf Auto, Zeugen gesucht

In Münsterhausen wurde ein Auto beschädigt, nachdem sich eine Eisplatte von einem Lastwagen gelöst hatte. Die Polizei bittet Zeugen um Hilfe.

Am Dienstag gegen 13 Uhr ist ein Pkw-Fahrer die Ortsumfahrung Münsterhausen in nördliche Richtung gefahren, als kurz vor der nördlichen Brücke ein Lkw entgegenkam. Von diesem löste sich laut Polizeibericht eine Eisplatte, welche die Frontscheibe und Karosse des entgegenkommenden Pkw derart beschädigte, dass eine Weiterfahrt nicht mehr möglich war. Der Lkw setzte seine Fahrt jedoch fort, da er vermutlich nichts davon bemerkte. Von diesem ist bislang nur bekannt, dass es sich um ein Fahrzeug der 7,5-Tonnen-Klasse mit Kofferaufbau handelte. Der Schaden am Pkw beträgt ungefähr 2.500 Euro. Zeugen, welche noch Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach, Telefonnummer 08282/905-0, zu melden. (AZ)