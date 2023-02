Endlich wieder Fasching in Münsterhausen

Erstmals seit 2019 findet wieder der Münsterhauser Nachtumzug statt. Bei Mitwirkenden und Zuschauern herrscht ausgelassene Stimmung. Was alles geboten war.

„Schee war’s“ – treffender als mit den Worten der Vorsitzenden der Faschingsfreunde Münsterhausen, Sophia Stegmann, kann man es kaum ausdrücken. Bei klirrender Kälte haben sich am Samstagabend tausende Faschingsbegeisterte in Münsterhausen eingefunden. Der Münsterhauser Faschingsfreunde hatten nach drei Jahren Coronazwangspause zum beliebten Nachtumzug geladen. 68 Faschingsvereine, Wagen und Laufgruppen folgten dem Aufruf und machten die Münsterhauser Nacht für gut zwei Stunden zum Tage.

An jeder Ecke war es spürbar, dass den Münsterhausern und allen Faschingsfreunden der Nachtumzug gefehlt hat. Die Vorfreude war dementsprechend riesig. Und so strömten die Besucher bereits eine Stunde vor dem Start in Scharen gut gelaunt nach Münsterhausen auf die Hauptstraße und versorgten sich an den von den örtlichen Vereinen betriebenen Ständen mit Essen und Getränken.

"Jagdhütte" war heuer das Thema der Faschingsfreunde Münsterhausen

Mit etwas Verzögerung begann dann der Münsterhauser Nachtumzug. Angeführt wurde das Spektakel vom Wagen der Faschingsfreunde Münsterhausen Zu ihrem 22-jährigen Bestehen gestalteten die Mitglieder ihren Wagen in diesem Jahr zum Thema „Jagdhütte“. Die nachfolgenden Wägen und Gruppen waren aber nicht weniger sehenswert. Neben Themenwagen zu Star Wars, Wikinger, Steampunk und vielem mehr begeisterten Tanz- und Laufgruppen, Feuerspucker und kleine improvisierte Showeinlagen das stimmungsgeladene Publikum.

150 Bilder Bildergalerie: Münsterhauser Nachtumzug Foto: Moritz Ebner

Nach dem Umzug ist vor der Party. Bereits während des Umzugs waren vor dem Eingang des Festzelts auf dem Gelände des SV Münsterhausen lange Schlangen zu sehen. DJ Aviculario heizte den Feiernden kräftig ein und zum Ende des Abends waren nach dem kräftezehrenden Partywochenende die Verantwortlichen zwar erschöpft, aber zufrieden.

Nicht vergessen darf man allerdings auch die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer, die einen reibungslosen Veranstaltungsablauf garantiert haben. Bis zu 350 Ehrenamtliche waren mit von der Partie. Nahezu jeder örtliche Verein war in die Großveranstaltung mit eingebunden. Das unterstreicht nochmal den Stellenwert des Nachtumzugs für die Ortsgemeinschaft. „Der Nachtumzug ist ein Aushängeschild für unsere Gemeinde Münsterhausen, mit dem wir über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt sind“, pflichtet dem auch Bürgermeister Erwin Haider bei. „Die Organisation lief wieder absolut reibungslos und daher mein Dank an alle Beteiligten“, ergänzte Sophia Stegmann..

