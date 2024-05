Münsterhausen

Feilschen in ganz Münsterhausen beim Dorfflohmarkt

Geschäftiges Treiben herrschte erstmals beim Dorfflohmarkt Münsterhausen auch in der Grundschulturnhalle.

Plus Die Veranstalter des Dorfflohmarktes in Münsterhausen ziehen positives Gesamtfazit. Das Event findet zum zweiten Mal statt.

Von Moritz Ebner

Am ersten Maisonntag war es so weit. Der zweite Münsterhauser Dorfflohmarkt öffnete seine Pforten für die Besucher. Bei bestem Shoppingwetter feilschten die Einkaufslustigen um die besten Angebote. Organisiert wurde die Veranstaltung von den Theaterfreunden Münsterhausen unter Führung des Bürgermeisters Erwin Haider und der örtlichen Familienbeauftragten Sabrina Stockmann.

Der spezielle Reiz des Münsterhauser Dorfflohmarkts besteht in seiner Weitläufigkeit. Über das gesamte Gemeindegebiet erstrecken sich die Verkaufsstände. Jeder kann sich einfach mit einem kleinen Stand in seinem Hof am Markt beteiligen. Das mindert den Aufwand für die Verkäufer, erhöht die Teilnehmerzahlen und schafft Abwechslung für die Besucher.

