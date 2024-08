Gemeinsames Zeltlager in Münsterhausen

Zwei Vereine - ein Zeltlager. So taten sich der Fischereiverein Münsterhausen und der Schützenverein Edelweiß Münsterhausen zusammen um ihren jungen Mitgliedern ein schönes Erlebnis am Gewässer zu ermöglichen. Alle durften Fischen, Stockbrot, Marshmallows und Würstchen grillen. Übernachtet wurde in Zelten, Autos oder Wohnmobilen. Nach einem Frühstück bei Sonnenaufgang konnten die Jungfischer und -schützen weiterfischen. Die Jugendwarte Reinhard Huber, Sabrina Veit (Fischereiverein), Anita Atzkern und Thomas Kirschenhofer freuten sich über die tolle Bewirtung durch die Fischer und die zahlreiche Teilnahme. (AZ)

