Handbremse nicht gezogen: Auto rollt gegen Stromverteilerkasten

Ein Auto setzt sich in Münsterhausen selbstständig in Bewegung und beschädigt einen Stromverteilerkasten. Zu einem Stromausfall kommt es jedoch nicht.

Am Montagabend ist der Polizei durch den Fahrer eines Pkw mitgeteilt, dass sich sein geparkter Wagen in Münsterhausen in der Straße Zur Halde selbstständig in Bewegung gesetzt hatte und rückwärts gegen einen Stromverteilerkasten rollte. Hierbei entstand am Pkw und dem Verteilerkasten ein Schaden von circa 3.000 Euro. Zu einem Stromausfall kam es nicht. Ursache für das Wegrollen war eine nicht ausreichende Sicherung des Autos. (AZ)