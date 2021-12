Münsterhausen

17:00 Uhr

Hobby-Pyrotechniker plant Feuerwerk mit 3200 Schüssen über Münsterhausen

Kevin Sonnleitner hält die Kugelbombe in den Händen, einer seiner liebsten Feuerwerksartikel.

Plus Kevin Sonnleitner aus Münsterhausen ist Hobby-Pyrotechniker. An Silvester plant er trotz Corona ein besonders großes Feuerwerk. Er darf das.

Von Piet Bosse

"Ich habe schon als 15-Jähriger am ersten Verkaufstag um sieben Uhr vor dem Laden gestanden und habe mein Taschengeld ausgegeben um 1000 von den roten Böllern zu kaufen, nach Silvester musste man die ganze Straße saubermachen" sagt Kevin Sonnleitner und lacht. Der 30-Jährige Münsterhauser ist Hobby-Pyrotechniker. Er hat einen Pyrotechnikerschein und darf deshalb trotz des Böllerverkaufsverbots an Silvester ein Feuerwerk veranstalten. Wie 2020 wird er auch dieses Jahr den Himmel über Münsterhausen erleuchten – so spektakulär wie nie zuvor.

