In Münsterhausen sinkt die Gewerbesteuer weiter

Plus In der Marktgemeinde wird die Finanzierung künftiger Projekte offenbar schwieriger. Bürgermeister Haider informiert über die aktuelle Finanzentwicklung.

Die Münsterhauser Marktgemeinderäte kamen vor Kurzem zum letzten Termin vor der Sommerpause zusammen. Auf der Agenda standen neben den Themen Haushalt, der Benennung der neuen Seniorenbeauftragten und Hochwasserschutz, auch die Ansiedlung eines Vollsortimenters im Ort. Und es gab eine besondere Ehrung.

Ehrung: Noch vor Beginn der eigentlichen Sitzung dankte Bürgermeister Erwin Haider Erika Gaa für ihr 25-jähriges Engagement als Mitarbeiterin in der örtlichen Grundschule. In diesem Zusammenhang überreichte er ihr feierlich eine Urkunde.