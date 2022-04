In Münsterhausen wird ein Mountainbike gestohlen

Das Rad hat einen Zeitwert von rund 250 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Am vergangenen Freitag, in der Zeit von 16.20 Uhr 19.20 Uhr, wurde in Münsterhausen ein graues Mountainbike der Marke Bulls/ Sharptail entwendet. Das Fahrrad ist laut Bericht der Polizei mit neongelben Streifen versehen und hatte einen Zeitwert von rund 250 Euro.

Es stand, so die Polizei weiter in ihrem Bericht, zur Tatzeit unversperrt in einer Garage in einem Anwesen in der Industriestraße in Münsterhausen. Zeugen, die Hinweise zu diesem Fahrraddiebstahl geben können, sollen sich bei der Polizei Krumbach unter 08282/905-111 melden. (AZ)