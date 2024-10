Junger Mann aus Münsterhausen wird Opfer von Sexpressing

In Münsterhausen ist ein junger Mann Opfer des sogenannten Sexpressings geworden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann über eine Internetplattform von einer angeblichen Frau kontaktiert und über mehrere Tage in einen Smalltalk verwickelt, welcher dann im Austausch von freizügigen Fotos endete. Kurz darauf wurde der Mann von dem Kontakt um einen vierstelligen Geldbetrag mit der Drohung der Veröffentlichung der Bilder erpresst, was den Mann zur Überweisung von Geld und Übersendung von Gutscheincodes veranlasste. Ein Teil des Geldes konnte wieder zurückgeholt werden, da die Gutscheine noch nicht eingelöst worden waren. Die Polizei Krumbach nahm die Ermittlungen auf. (AZ)

