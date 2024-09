KIeinkraftradfahrer wird leicht verletzt

Am Samstagabend wollte ein 14-jähriger Kleinkraftradfahrer von einem Feldweg kommend die Ortsverbindungsstraße Münsterhausen-Reichertsried überqueren. Hierbei übersah er laut Polizei den Wagen mit einem vorfahrtsberechtigten 43-jährigen Fahrer am Steuer, welcher auf der Ortsverbindungsstraße in Richtung Münsterhausen fuhr. Trotz eines Ausweichversuchs des Pkw-Fahrers kam es frontseitig zur Kollision mit dem Kleinkraftradfahrer. Der Zweiradfahrer stürzte und wurde hierbei leicht verletzt. Er wurde durch Angehörige ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden am Kleinkraftrad wird auf rund 1500 Euro, der Sachschaden am Pkw auf etwa 8000 Euro geschätzt. Die Beamten der Polizei Krumbach stellten vor Ort weiter fest, dass der 14-Jährige schon auf Grund seines Alters nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis sein konnte. Dieser muss sich nun, so die Polizei in ihrem Bericht, „einer entsprechenden Strafanzeige stellen“. Weiter wurde ein Verfahren gegen den Halter des Kleinkraftrades wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (AZ)

Peter Bauer