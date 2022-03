Die Standortfrage für die Kita in Münsterhausen ist geklärt

Plus Die Marktgemeinde Münsterhausen braucht eine neue Kindertagesstätte mit Krippenplätzen. Ein anderes Projekt wird dafür vorerst zurückgestellt.

Die Marktgemeinde Münsterhausen baut eine zweite Kindertagesstätte mit Krippenplätzen. Das Projekt hat oberste Priorität. Der Marktgemeinderat hat nun in der jüngsten Sitzung eine Entscheidung gefällt.