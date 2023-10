Mann fahrt ohne gültigen Führerschein durch Münsterhausen

Die Polizei kontrolliert in Münsterhausen einen Autofahrer. Auf dem kosovarischen Führerschein war ein Sperrvermerk eingetragen. Was den Mann nun erwartet.

Am vergangenen Montag gegen 9.30 Uhr, erhielt die Polizei Krumbach einen Hinweis, dass in Münsterhausen eine Person ohne gültige Fahrerlaubnis fahren würde. Beamte der Polizei Krumbach stellten den Mann in der Hauptstraße fest und unterzogen ihn einer Kontrolle. Den kontrollierenden Beamten zeigte er einen kosovarischen Führerschein vor. Ermittlungen vor Ort ergaben laut Bericht der Polizei, dass auch für diesen Führerschein bereits ein Sperrvermerk eingetragen war. Den entsprechenden Vermerk auf dem Führerschein hatte der Mann offensichtlich selbstständig entfernt.

Bei der Überprüfung der Person stellte sich heraus, dass gegen diese bereits ein Haftbefehl vorlag. Diesen konnte er gegen Bezahlung der Strafe abwenden. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, sowie wegen Verdacht der Urkundenfälschung. (AZ)