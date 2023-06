Marktgemeinde Münsterhausen tritt beim Stadtradeln in die Pedale

Plus Der Münsterhauser Marktgemeinderat setzt auf Nachhaltigkeit: Grüne Energie durch Windräder und Teilnahme beim Stadtradeln. Auch bei der geplanten Kita tut sich was.

Die Münsterhauser Marktgemeinderäte wollen mit gutem Beispiel vorangehen. Um auf die Aktion „Stadtradeln 2023“ aufmerksam zu machen, erschienen nahezu alle Teilnehmer zur vergangenen Marktgemeinderatssitzung mit dem Fahrrad. Bürgermeister Erwin Haider zeigte sich wegen der regen Teilnahme sehr erfreut und möchte alle Münsterhauser Bürgerinnen und Bürger motivieren, sich an der Aktion zu beteiligen. „Es wäre doch schön, wenn Münsterhausen die kilometertechnisch stärkste Gemeinde wird“, sagte er voller Zuversicht. Das Stadtradeln 2023 findet vom 5. bis 25. Juli statt.

Zu Beginn der eigentlichen Sitzung informierte Dominikus Findler vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth über das kommunale Sturzflut-Risikomanagement. Er verwies nochmals darauf, dass die Planung lediglich der Ermittlung einzelner Risikostandorte im Gemeindegebiet dient. Mögliche folgende Baumaßnahmen können dann im Einzelfall durch die Marktgemeinde entschieden werden. Zudem stellte er heraus, dass Bauförderungen durch den Freistaat Bayern nur nach vorheriger Risikoanalyse möglich seien. Nach kurzer Diskussion verständigten sich die Marktgemeinderäte auf die Beauftragung eines solchen Risikomanagements. „Die Kosten werden sich auf rund 20.000 Euro für Münsterhausen und Hagenried belaufen“, schätzen Findler und Haider die Lage ein. Die Maßnahmen sind kein Garant dafür, dass künftig keine Bedrohungslagen mehr entstehen, aber sie sind ein erster Schritt, um diesen effektiv entgegenzuwirken.