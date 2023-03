Marktgemeinderat beschließt neue Bauplätze für Münsterhausen

Plus Der Marktgemeinderat Münsterhausen beschließt die Erweiterung des Baugebiets Höhenweg. Und auch das ehemalige "Schwarzkopf"- Gelände steht auf der Tagesordnung.

Bei der jüngsten Marktgemeinderatssitzung standen unter anderem die Themen Neuerschließung von Baugebieten, die Gemeindeentwicklung, sowie Streuobstwiesen auf der Agenda. Das Gremium stimmt der Erweiterung des Baugebiets Höhenweg zu. Durch die Maßnahme mit Kosten im unteren sechsstelligen Bereich werden insgesamt sechs neue Bauplätze am östlichen Ortsrand von Münsterhausen entstehen.

Zusammen mit einem Dinkelscherber Ingenieurbüro sollen die Erschließungsmaßnahmen bis Ende Juli 2023 umgesetzt werden. Das Bewerbungsverfahren um die entstehenden Bauplätze startet demnächst. Die Informationen hierzu werden auf der Website der Marktgemeinde Münsterhausen sowie in der Bürgerinfo veröffentlicht. Bereits in der Vergangenheit eingereichte Anfragen werden von der Gemeinde berücksichtigt, betonte Bürgermeister Erwin Haider. Die Antragsteller werden aufgefordert, sich nochmals per E-Mail zu melden.

"Schwarzkopf"-Gelände wird neu entwickelt

Gemeindeentwicklung: Der Marktgemeinderat diskutierte die Neunutzung des ehemaligen „Schwarzkopf"-Geländes in der Ortsmitte. Zusammen mit einem Planungsbüro erörterten die Anwesenden Möglichkeiten, das Gelände für die Ansiedlung eines Lebensmittelversorgers attraktiv zu machen. Eine Nutzung als Wohnraum für alternative Wohnformen im Alter wäre ebenfalls vorstellbar. Haider betonte, dass derzeit auch eine Bürgerbefragung, unter anderem auch zu diesem Thema, im Markt durchgeführt wird. Näheres hierzu erhalten Sie auch über die kommunale Homepage und der Bürgerinfo. Die dort gesammelten Ergebnisse werden in die Entscheidung selbstverständlich mit einfließen. Erste Varianten und Überlegungen werden den Bürgern bei der Bürgerversammlung am 23. März präsentiert.

Streuobstwiesen: Die Gemeinde Münsterhausen tritt dem „Verein Streuobstwiesen Verbund e.V.“ als förderndes Mitglied bei. Ziel ist es laut Haider, die Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege deutlich zu verbessern. Zudem bietet die Mitgliedschaft in dem Verein weitere Vorteile, wie beispielsweise gezielte Nutzbarmachung von Ressourcen, die Aufstellung eines Jahresprogramms mit Veranstaltungen für die Bevölkerung sowie zahlreiche Informationsveranstaltungen rund um das Natur- und Kulturgut Streuobstwiese.

