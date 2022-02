Münsterhausen

17:30 Uhr

Mehr Lebensraum für Insekten: Münsterhausen will aufblühen

Plus Die Grünflächen in Münsterhausen sollen einen guten Lebensraum für Insekten bieten. Die Bewohnerinnen und Bewohner können dafür Grün-Patenschaften übernehmen.

Von Werner Glogger

Mit dem Slogan „Wir in Markt Münsterhausen“ weist die Gemeinde schon seit Jahren auf sein Erscheinungsbild in punkto Gemeinsamkeit und Zusammenhalt hin und stellt damit ihre positiven Aspekte heraus. In Zeiten des Klimawandels und des starken Rückgangs der Artenvielfalt werden auch kommunale Grünflächen immer wichtiger. Ökologisch gestaltet bieten sie Insekten einen Lebensraum, den sie dringend brauchen. Sie sind in der Natur unverzichtbar. Deshalb will auch Münsterhausen handeln.

