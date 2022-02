Mehrere Hundert Euro in Münsterhauser Sportkabine gestohlen

Ein unbekannter Täter stiehlt mehrere Hundert Euro aus einer Sportkabine in Münsterhausen, während die Sportler trainieren.

Eine unbekannte Person ist am Freitagabend zwischen 19.00 Uhr und 20.30 Uhr in die Kabine eines ortsansässigen Sportvereins eingedrungen und hat mehrere Hundert Euro Bargeld entwendet. Die Sportler befanden sich in der Zeit im Training und ließen ihre Wertsachen in der Kabine.

Etwas anderes außer Geld fehlte laut Polizeiinspektion Krumbach nicht. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, sich telefonisch unter 08282/9050 zu melden. (AZ)