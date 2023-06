Mirko Cavar feiert sein 40-jähriges Priesterjubiläum

30 Jahre war Pfarrer Mirko Cavar für Münsterhausen und Burtenbach zuständig. Kemnat und Hagenried kamen später dazu.

Am 29. Juni feiert Mirko Cavar sein 40-jähriges Priesterjubiläum. Er blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück. Als drittes Kind wurde Cavar in Budisnja Ravan in Bosnien und Herzegowina geboren. Seine Entscheidung für das Leben in der Kirche fiel nach eigener Aussage „sehr spontan“. Im Jahre 1969 entschloss er sich dazu, das Priesterseminar bei den Franziskanern zu besuchen. „Ab und zu kommt mir vor, dass da einige Zufälle zusammengekommen waren, die dazu geführt hatten, dass ich das geworden bin, was ich heute bin – ein Priester und Seelsorger“, sagt Cavar heute.

Nach dem Wehrdienst und Noviziat bei den Franziskanern begann Cavar sein Theologiestudium in Sarajevo. Ab 1980 setzte er sein Studium bis 1982 in Eichstätt fort. Nach einem anschließenden Pastoralpraktikum in Waiblingen wurde Cavar am 29. Juni 1983 in Sarajevo zum Priester geweiht. Nach Stationen in Rottweil am Neckar und Ulm übernahm er von 1987 bis 1989 seine erste Pfarrstelle in Niederstotzingen. Ab Oktober 1989 betreute er die Stellen in Münsterhausen und Burtenbach und seit 1998 auch die Stellen in Kemnat und Hagenried. Diese hatte er bis 2020 inne.

Die schwere Entscheidung für den Ruhestand fiel dann 2019. „Mir wurde seitens der damaligen Diözesanleitung angeboten, früher in den Ruhestand zu gehen, da ich bereits in eigener Wohnung in Jettingen-Scheppach wohnte. Sie haben für meinen Nachfolger eine nicht so große Pfarreiengemeinschaft-Stelle gesucht. Nach einem inneren Kampf habe ich mich schweren Herzens noch kurz vor Weihnachten 2019 für den Ruhestand entschieden.“

Pfarrer Mirko Cavar: In der kroatischen Seelsorge in Augsburg weiter aktiv

Nach seinem Rückzug war für Cavar allerdings noch lange nicht Schluss. Zahlreiche Anfragen für Hochzeiten, Taufen oder auch als Seelsorger erreichten den Geistlichen, der daraufhin beschlossen hat, die neuen Aufgaben im Sinne seiner Mitmenschen anzunehmen. Derzeit ist er nunmehr in der kroatischen Seelsorge in der Diözese Augsburg tätig. Neben Gottesdiensten in der Kirche St. Sebastian ist Cavar auch als Dolmetscher, Übersetzer und Berater für kroatische Problem-Ehe-Fälle tätig.

Pfarrer Mirko Cavar (rechts) bei seiner Primiz. Foto: Sammlung Mirko Cavar

„Wenn ich zurückblicke, bin ich als Priester und Seelsorger mit dem Erreichten sehr zufrieden. In meiner Zeit als Pfarrer in Münsterhausen, Burtenbach und dann auch Kemnat mit Hagenried gab es fünf geistliche Berufe aus meinen Pfarrgemeinden, was woanders selten der Fall ist“, zieht Cavar Bilanz. „Ich habe nie einem gesagt, er soll das oder jenes werden, denn jeder muss sich selbst für einen geistlichen Beruf entscheiden, dafür, ob er sich das zutraut und auch dazu berufen ist, als Ordensmann oder -frau, Priester, Pfarrer oder Gemeindereferent im Alltag zu leben. Aber eines kann ich allen empfehlen: Seit meinen jungen Jahren bete ich jeden Tag für Ordens- und Priesterberufe. Meine vier Ordensleute vergesse ich in keinem Gottesdienst! Ich selbst bin gern Priester und tief in meiner Seele ein Franziskaner.“

Pfarrer Mirko Cavar: Ehrenbürger in Münsterhausen

2016 wurde Cavar durch den damaligen Bürgermeister Robert Hartinger „in Würdigung und Anerkennung“ für die Verdienste um den Markt und seine Bewohner die Ehrenmedaille verliehen. Im Juli 2020 wurde er von Bürgermeister Erwin Haider zum Ehrenbürger des Marktes Münsterhausen ernannt. Trotzdem ist eine Feier in seiner ehemaligen Pfarrgemeinde nicht geplant, was dem Geistlichen durchaus negativ aufstößt. Er verfolge den Plan einer solchen Feier jedoch nicht weiter, da er keine Sonderprivilegien für sich beanspruchen möchte. Stattdessen zieht er es vor, am 29. Juni das Peter-und-Paul-Fest in der Nähe von Zagreb, wo auch seine Eltern beigesetzt wurden, zu feiern. Weitere Feierlichkeiten werden am 2. Juli in der Kirche St. Sebastian stattfinden, mit anschließendem Gemeindefest in Augsburg, und Anfang August in seiner Geburtspfarrgemeinde.