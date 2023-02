Münsterhausen, München

Diese Münsterhauserin verkauft gebrauchte Brautmode in München

Plus Sinah Steinhart aus Münsterhausen bietet in München Brautmode unter den Titeln "First Glow" und "Second Shine" an. Wie sie die Modebranche nachhaltiger machen möchte.

Von Heinrich Lindenmayr

"Hier ist mein zweites Wohnzimmer!" Begeisterung schwingt mit, wenn Sinah Steinhart Kunden und Gästen ihren Arbeitsplatz präsentiert: ihr Brautmodenstudio nuovosi in der Münchener Maxvorstadt. In der Tat strahlt der Raum eine sehr persönliche Note aus. Bequeme Sessel und ein Tisch stehen zwischen der einen Seite, die wie ein großer, begehbarer Kleiderschrank wirkt, und der anderen, die von einem kleinen Podest und einem riesigen Spiegel dominiert wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

