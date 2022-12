Münsterhausen bekommt einen neuen Radweg

Plus Die Gemeinde Münsterhausen macht den Weg für den interkommunalen Radweg frei. Auch andere Orte profitieren davon.

Die Planungen zum interkommunalen Radweg zwischen Kemnat und Oberrohr nehmen immer mehr Gestalt an. Nachdem der Punkt bei der letzten Marktgemeinderatssitzung noch angeregt diskutiert und anschließend vertagt worden war, gaben die Marktgemeinderäte von Münsterhausen am vergangenen Montag grünes Licht für die Umsetzung des Projektes. Der Radweg hat eine Gesamtlänge von 7,43 Kilometern, und das größte Teilstück mit knapp drei Kilometern entfällt auf das Gemeindegebiet Münsterhausen.