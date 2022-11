Münsterhausen bringt neue Kita auf den Weg

Plus Nach der jüngsten Marktratssitzung ist die Planung einen wichtigen Schritt weiter. Im Konzept der Marktgemeinde spielt auch das Musikerheim eine wichtige Rolle.

Münsterhausen richtet ein neues Zentrum für die Kinderbetreuung ein. In der jüngsten Marktratssitzung wurde die Planung dafür einen wichtigen Schritt weitergebracht.