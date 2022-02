Münsterhausen

13:00 Uhr

Die Bäume am Friedhof in Münsterhausen sollen gefällt werden

Um künftige Schäden an der Friedhofsmauer beim Friedhof in Münster vorzubeugen, werden zunächst neue Bäume gepflanzt und dann die jetzigen Pyramiden-Hainbuchen entfernt.

Plus Warum die Bäume am Friedhof in Münsterhausen weichen müssen und wie die Mauer künftig aussehen soll. Der Gemeinderat will noch mehr am Friedhof verändern.

Von Werner Glogger

Wenn es vornehmlich um kirchliche Belange in Münsterhausen geht, finden auch heute noch die ursprünglichen Ortsnamen Münster und Hausen Verwendung. So gibt es in beiden Ortsteilen eine Kirche, in Münster die Pfarrkirche St. Peter und Paul und in Hausen die Frauenkirche, jeweils mit zugehörigem Friedhof. Maßnahmen auf diesen Ruhestätten waren vor Kurzem eines der wichtigen Themen in der Sitzung des Bau-, Umwelt- und Hauptausschusses des Marktgemeinderates. Demnach ist beabsichtigt, die Pyramiden-Hainbuchen, die die nördliche Friedhofsmauer in Münster säumen, zu fällen und durch eine Neubepflanzung zu ersetzen.

