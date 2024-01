Münsterhausen forciert den Ausbau erneuerbarer Energien

Plus Welche Möglichkeiten die Marktgemeinde Münsterhausen beim Ausbau der Windenergie nutzen kann und welche weiteren Themen im Rat wichtig waren.

Das neue Jahr beginnt mit Zuversicht. Mit den Worten „ich freue mich auf die kommenden neuen Projekte“ eröffnete Bürgermeister Erwin Haider die erste Marktgemeinderatssitzung 2024. Haider informierte über neue Möglichkeiten beim Ausbau der Windenergie in Münsterhausen.

Hier könnte die Initiative Windkümmerer 2.0. des bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie der Marktgemeinde kostenfrei beratend zur Seite stehen. Im Regionalplan Donau-Iller wurden vergangenes Jahr Gebiete rund um Münsterhausen als Vorranggebiet für Windenergie ausgegeben. Laut Haider plant die Gemeinde Dinkelscherben östlich von Münsterhausen mindestens vier neue große Windkraftanlagen.