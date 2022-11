Münsterhausen ist für das neue Jahr gut gerüstet

Münsterhausen gibt das Kulturprogramm für das kommende Jahr. Bekannte Theaterstücke, ein Dorffest und ein Tag der offenen Tür sind unter anderem geplant.

Mit großen Schritten geht es dem Jahresende entgegen und die Planungen für 2023 sind in vollem Gange. In Münsterhausen hält nach zweijähriger Pandemie die kulturelle Vielfalt wieder Einzug. Auf der Vollversammlung des Vereinsrings, sowie der davor durchgeführten Ausschusssitzung für Kultur, Soziales und Sport haben die Anwesenden ein breites Programm für das kommende Jahr bekannt gegeben.

Neben dem überregional bekannten Nachtumzug am 10. und 11.02.2023 finden Theaterveranstaltungen im Januar und Juli statt. Nicht fehlen darf 2023 natürlich auch wieder das Hagenrieder Dorffest, welches am ersten Augustwochenende die Pforten für Besucher öffnet. Abgerundet wird das Angebot durch das alljährlich stattfindende Ferienprogramm, was sich bei Jung und Alt großer Beliebtheit erfreut.

Am 07. Januar 2023 findet ab 15.00 Uhr außerdem ein Tag der offenen Tür im örtlichen Musikerheim statt. Hier können unter anderem die zukünftigen Räumlichkeiten des Kinderhorts besichtigt werden. Die Unterbringung im Musikerheim gilt als Übergangslösung bis zur geplanten Eröffnung des neuen Kinderzentrums nördlich der Grundschule ab 2024. Die Räumlichkeiten bieten Platz für

bis zu 25 Kinder und stellen somit einen wichtigen Eckpfeiler für die Kinderbetreuung in Münsterhausen dar.

Die Mitglieder des Vereinsrings weisen zudem auf die neue Homepage hin. Hier können alle interessierten Bürger den neu gestalteten Veranstaltungskalender nutzen. Er wird von allen Vereinen gepflegt und mit wenigen Klicks erhalten die Nutzer Informationen zu allen Veranstaltungen bequem auf das Smartphone. So entgeht Ihnen in Zukunft nichts mehr.

