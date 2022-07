Münsterhausen: Motorradfahrer wird bei Unfall verletzt

Motorradfahrer wird zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entsteht ein Schaden von rund 500 Euro.

Am frühen Samstagnachmittag befuhr ein 20-jähriger Pkw-Fahrer die Umgehungsstraße Münsterhausen und fuhr am südlichen Kreisverkehr in diesen ein. Hierbei übersah er laut Polizei einen 69-jährigen Motorradfahrer, der von Münsterhausen kommend sich bereits im Kreisverkehr befand.

Dieser leitete eine Bremsung ein, stürzte dabei auf die rechte Seite und rutschte noch rund fünf Meter weiter bis zum Stillstand. Der Kradfahrer wurde im Anschluss mit Schmerzen in den Beinen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Kraftrad entstand, so die Polizei, ein Schaden von rund 500 Euro. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt, am Pkw entstand kein Schaden. Zur Absicherung und Reinigung der Ölspur wurde die Straßenmeisterei verständigt. (AZ)