Münsterhausen nimmt Zukunft in die Hand: Neue Wege zur Belebung des Innenortes

Gemeinsam Ideen entwickeln und Potenziale nutzen: Bürger und Experten werden über die Revitalisierung des Münsterhauser Ortszentrums diskutieren.

In einer Zeit, in der viele ländliche Gemeinden mit Leerstand und ungenutzten Flächen kämpfen, geht der Markt Münsterhausen neue Wege, um seinen Innenort zu beleben. Die kommende Infoveranstaltung „Anreize schaffen zur Reaktivierung innerörtlicher Leerstände und Baulücken“ zielt darauf ab, praktische Lösungen und Anreize für Eigentümer zu präsentieren, um ungenutzte Potenziale im Herzen der Gemeinde zu erschließen, heißt es in einer Pressemitteilung der Marktgemeinde. Am Mittwoch, 5. Juni, um 19.30 Uhr lädt sie die Öffentlichkeit in den Schulungsraum der Feuerwehr Münsterhausen, Jahnstraße 2, ein, um gemeinsam über die Zukunft des Innenortes zu diskutieren.

Eröffnet wird die Veranstaltung von Bürgermeister Erwin Haider, der die Wichtigkeit einer revitalisierten Innenentwicklung betont. Die Veranstaltung bietet Einblicke in den „Bericht GEK - Innenentwicklungspotenziale und Flächenmanagement“, der die Grundlage für die strategischen Überlegungen der Gemeinde darstellt. Im Fokus steht, wie durch gezielte Maßnahmen und Förderungen Baulücken geschlossen und bestehende Bausubstanzen genutzt werden können, um Münsterhausen attraktiver und lebenswerter zu gestalten.

Ein weiterer Punkt des Abends ist die Präsentation der Bricks & Mortar Immobilien Thannhausen GmbH. Es werden praktische Ansätze und Erfahrungen aus der Immobilienbranche vorgestellt. Insbesondere wird auf die Bewertung der Bausubstanz sowie auf Kauf- und Verkaufsstrategien im aktuellen Marktumfeld eingegangen. Darüber hinaus werden Tipps und Informationen zu Baufinanzierungsmöglichkeiten mit möglichen Förderungen gegeben, um potenzielle Investoren und Eigentümer zu unterstützen.

Den Abschluss der Veranstaltung bildet eine offene Diskussionsrunde, in der die Teilnehmer ihre Fragen stellen und mit den Experten und Entscheidungsträgern ins Gespräch kommen können. Dieser interaktive Teil soll dazu beitragen, das Verständnis und die Zusammenarbeit zwischen den Gemeindemitgliedern zu stärken und gemeinsame Lösungen zu entwickeln.

Weitere Informationen zur Veranstaltung sind bei der Verwaltungsgemeinschaft unter der Telefonnummer 08281 901-0 oder per E-Mail an bgm@muensterhausen.de erhältlich. (AZ)