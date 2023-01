Seit 25 Jahren gibt es die Böllerschützen Münsterhausen

Plus Die Böllerschützen der Edelweißschützen Münsterhausen begehen ihr Jubiläum mit einem lauten Knall. Was für die Feierlichkeiten geplant ist.

Das neue Jahr begann für die Münsterhauser Böllerschützen direkt mit einem Grund zu feiern: Der Verein feierte sein 25-jähriges Bestehen mit einem festlichen Gottesdienst und einem anschließenden Platzschießen zu Ehren des hl. Sebastian.