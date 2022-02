Münsterhausen sucht einen Platz für die Kita

Plus Die Kita Münsterhausen steht auf der Prioritätenliste der Marktgemeinde ganz oben. Welche Ergebnisse die Standortanalyse erbrachte.

Das Vorhaben „Neubau einer Kindertagesstätte mit Krippenplätzen“ steht in der Prioritätenliste im Gemeindeentwicklungskonzept der Marktgemeinde ganz oben, soll es doch zeitnah umgesetzt werden. Nicht ganz einfach gestaltet sich dabei die Suche nach einem geeigneten Bauplatz für dieses Vorhaben. Als hilfreich erwies sich eine „vergleichende Standortanalyse“, mit der sich der Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung befasste.