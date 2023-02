Münsterhausen

06:30 Uhr

Münsterhausen will die Wasserversorgung sichern

Die Mindelbrücke an der örtlichen Grundschule spielt eine zentrale Rolle im Münsterhauser Wassersystem. Eine oberirdische Kreuzung soll die Notversorgung garantieren.

Plus Um die Wasserversorgung in Münsterhausen auch im Notfall zu garantieren, ist eine oberirdische Kreuzung an der Mindel nötig. Außerdem wird ein Seniorenbeauftragter gesucht.

Von Moritz Ebner

Das Hauptthema der jüngsten Marktgemeinderatssitzung in Münsterhausen war die Verbesserung der Wasserversorgung im Hauptort. Hierzu informierten sich die Räte über einen Lückenschluss im Leitungssystem im westlichen Gemeindegebiet. Weitere Themen waren neben einem Sachstandsbericht zum Neubau der Kinderbetreuungseinrichtung auch die Unterbringung etwaiger Flüchtlinge im Gemeindegebiet und die Neubesetzung der Seniorenbeauftragten.

