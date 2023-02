Münsterhausen will fit für die Zukunft werden

Plus Der Marktgemeinderat Münsterhausen beschließt das weitere Vorgehen in Hinblick auf die Gemeindeentwicklung. Zunächst werden die Bürger und Bürgerinnen gefragt.

Mit einer gezielt für das Thema Gemeindeentwicklung einberufenen Marktgemeinderatssitzung unterstreichen die Münsterhauser Verantwortlichen die Wichtigkeit dieses Projektes. Zusammen mit Vertretern des Planungsbüros Daurer+Hasse wurde ein Fragenkatalog für alle Bürgerinnen und Bürger beschlossen. Der Fragebogen soll als Grundlage für die nächsten Schritte in der Gemeindeentwicklung dienen. Daher hoffen alle Beteiligten auf eine rege Teilnahme der Bürgerschaft, um ein möglichst repräsentatives Ergebnis zu erhalten.