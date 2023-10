Münsterhausen

Münsterhauser Firma baut Achterbahn für Krumbach in Österreich

Plus Das Münsterhauser Unternehmen Gerstlauer Amusement Rides baut für den Freizeitpark Eis-Greissler im österreichischen Krumbach den Bob-Coaster „Bucklbahn“.

Von Moritz Ebner

Die in Münsterhausen ansässige Firma Gerstlauer Amusement Rides GmbH setzt seit 1982 neue Maßstäbe bei der Entwicklung und Umsetzung von Freizeitparkattraktionen. Mit dem neu entwickelten Infinity Inverted Coaster mit Triple-Launch, bei dem die Insassen unterhalb der Schiene hängen und so das Gefühl vom Fliegen erleben, gehört Gerstlauer Amusement Rides zur absoluten Spitzenklasse in der Branche.

Doch was verbirgt sich hinter diesem zunächst kryptisch anmutenden Namen? Inverted steht für unter der Schiene hängend. Und Triple-Launch bedeutet, dass der Zug auf seiner Fahrt insgesamt dreimal katapultartig beschleunigt wird. Damit eröffnet in Tusenfryd (Norwegen) eine Europaneuheit.

