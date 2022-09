Münsterhauser Gemeinderäte staunen, wie teuer die Radweg-Planung wird

Plus Ein Radweg soll künftig von Kemnat nach Oberrohr reichen. Vorab gibt es allerdings noch einige Dinge zu klären.

Ein interkommunaler Radweg soll künftig Radlern zwischen Kemnat und Oberrohr eine autofreie Fahrt ermöglichen. Anders als bei straßenbegleitenden Radwegen sollen dafür bestehende Feldwege genutzt werden. Die vom Freistaat großzügig geförderte Maßnahme wurde von den betroffenen Gemeinden Burtenbach, Münsterhausen, Neuburg und Ursberg positiv aufgenommen, man bewarb gemeinsam. Neuburg erklärte sich bereit, die organisatorischen und verwaltungstechnischen Arbeiten zu übernehmen, im Mai erhielten die vier Kommunen die Nachricht, dass ihre Bewerbung angenommen, die Planung des Radwegs mit 80 Prozent gefördert werde.