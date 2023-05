Münsterhauser Theaterfans stellen sich die Frage: Sein oder nicht sein?

Im Juni gibt es wieder ein Theaterspiel auf der Freilichtbühne. Heuer ist nicht nur Shakespears "Hamlet" geboten.

Die „Land.Gemeinsam.Gestalten Bayerntour“ gastiert in Münsterhausen mit William Shakespeares „Hamlet“ und dem Märchen von den "Heinzelmännchen". Das Spektakel findet am 3. Juni ab 16 Uhr auf der Freilichtbühne hinter dem Grundschulgelände statt. Ab 19 Uhr startet dann das Hauptstück „Hamlet“. Der Eintritt ist kostenfrei.

Das internationale Ensemble des „Neuland Theaters“ reist im Stile der alten Wandertruppen durch bayerische Märkte und Dorfgemeinden und spielt dort seine Programme für Zuschauer jeden Alters. Am Nachmittag wird mit den „Heinzelmännchen“ eine Märchenkomödie für die ganze Familie gezeigt. Die Heinzelmännchen erscheinen in der Nacht und nehmen den Handwerkern sämtliche Arbeit ab. Der machtgierige Professor möchte die Wichte einfangen, um sie nur noch für sich arbeiten zu lassen. Werden wir alle in Zukunft von der Gunst des Professors abhängig sein oder gibt es noch Rettung aus dieser Misere?

Weltliteratur auf Freilichtbühne Münsterhausen aufgeführt

Das Schauspiel „Hamlet“ gilt als das bedeutendste dramatische Werk aller Zeiten. Es ist sowohl Kriminalfall und Familientragödie als auch die Geschichte einer dramatischen Zeitenwende. Dem alten König Hamlet, einem nach heutigen Maßstäben konservativen Regierungschef und Wertepolitiker, folgt Claudius, der Bruder des Verstorbenen auf den Thron, ein Populist, dessen Regierung das Land in den Ruin zu treiben droht. Damit nicht genug, offenbart der Geist des alten Hamlet seinem Sohn, dass er von Claudius vergiftet wurde und verlangt nach Wiedergutmachung.

Die Plätze sind begrenzt. Karten sind erhältlich telefonisch unter der Telefon 0157/33946045 oder unter www.theaterfreunde-muensterhausen.de.