Münsterhausen

vor 3 Min.

Nachverdichtung, ärztliche Versorgung, Leerstände: Wo Münsterhausen Potential hat

Plus Eine Studie hat ermittelt, in welchen Bereichen sich der Ort verbessern kann. Wichtige Themen sind die ärztliche Versorgung, Seniorenwohnungen und das Ortsbild.

Von Gertrud Adlassnig Artikel anhören Shape

Zentrales Thema der vergangenen Gemeinderatssitzung war die Präsentation eines alle Ortsteile umfassenden Vitalitätschecks, der als Grundlage für zukünftige Planungen in Auftrag gegeben worden war. Ziel sollte sein, Basisdaten zu erheben, auf denen ein verantwortungsbewusstes Flächenmanagement und vorausschauendes Handeln für die Ortsgestaltung möglich wird. Das Wiedergeltinger Landschaftsarchitekturbüro Daurer und Hasse hat in einer über ein Jahr dauernden Erhebung die Ist-Situation in Münsterhausen, Hagenried, Oberhagenried und Reichertsried erfasst und bewertet.

