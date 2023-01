Neuer Kinderhort in Münsterhausen ist eingeweiht

Plus Der Anbau des Münsterhauser Musikerheims, in dem künftig der Kinderhort untergebracht sein wird, wurde im neuen Jahr feierlich eröffnet.

Die neuen Räumlichkeiten für den Kinderhort der Gemeinde Münsterhausen stehen ab diesem Jahr zur Verfügung. Mit einer feierlichen Zeremonie wurde jetzt der Anbau an das örtliche Musikerheim eingeweiht. Neben zahlreichen Ehrengästen, wie Landrat Dr. Hans Reichhart, dem Landtagsabgeordneten Maximilian Deisenhofer (Grüne) und den Marktgemeinderäten, wohnten rund 60 Gäste der Veranstaltung bei.