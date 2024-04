Ohne Führerschein, ohne TÜV und mit gefälschten Kennzeichen unterwegs

Volltreffer: Die Polizei kontrolliert einen Autofahrer nachts in Münsterhausen, der erst nicht anhalten will. Das hat einen Grund. Ihn erwarten mehrere Strafanzeigen.

In der Nacht auf Samstag gegen 1.25 Uhr wollte die Polizei ein Auto, das von Thannhausen in Richtung Münsterhausen unterwegs war, angehalten und den Fahrer kontrollieren. Nachdem laut Polizeibericht der Fahre auf das Anhaltesignal nicht reagiert hatte, wurde zusätzlich Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet. Der Fahrer fuhr zunächst trotzdem weiter, ohne anzuhalten. In der Jahnstraße, auf einer Kiesfläche, musste der Fahrer dann anhalten und konnte dort kontrolliert werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 36-jährige Fahrer keinen Führerschein besitzt. Am Fahrzeug waren gefälschte Nummernschilder und eine gefälschte TÜV-Plakette angebracht. Zudem konnte im Fahrzeug eine Kleinstmenge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Der Fahrer stand somit vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, deswegen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Den Fahrer erwarten mehrere Strafanzeigen. (AZ)