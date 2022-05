Polizei sucht Zeugen: In Münsterhausen wird ein Pkw zerkratzt

Der bislang unbekannte Täter benutzte einen spitzen Gegenstand. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Zeit von Mittwoch, 27. April, 21.30 Uhr auf Donnerstag, 28. April, bis 16 Uhr wurde in der Schlesierstraße in Münsterhausen ein Pkw beschädigt. Ein unbekannter Täter verkratzte laut Polizei die Beifahrerseite von vorne bis hinten mit einem spitzen Gegenstand. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Krumbach unter 08282/905-0. (AZ)