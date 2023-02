Rollerfahrer betrunken nach Faschingsumzug in Münsterhausen erwischt

Ein Elektrorollerfahrer ist betrunken, als ihn die Polizei nach dem Nachtumzug in Münsterhausen kontrolliert. Was ihn nun erwartet.

Es ist keine Überraschung, dass die Polizei im Umfeld einer Faschingsveranstaltung Alkoholkontrollen im Verkehr macht. Damit hatte aber wohl der Fahrer eines Elektrorollers nach dem Nachtumzug in Münsterhausen nicht gerechnet. Er wurde am frühen Sonntagmorgen in der Hauptstraße einer Kontrolle unterzogen. Dabei konnte rochen die Polizisten bei dem 43-jährigen Fahrzeuglenker eine Alkoholfahne. Eine Überprüfung ergab schließlich einen ordnungswidrigen Wert, so dass den Fahrer eine Bußgeldanzeige und ein Fahrverbot erwarten, so die Polizei. (AZ)