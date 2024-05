Münsterhausen

Sanierung der Trinkwasserleitung könnte für Markt und Bürger teuer werden

Plus Der Münsterhauser Marktrat behandelt zwei wichtige Themen: die Erneuerung der Trinkwasserversorgung und ein Konzept zur Revitalisierung innerörtlicher Leerstände.

Von Moritz Ebner

In der jüngsten Marktgemeinderatssitzung standen zwar wenige Punkte auf der Agenda, jedoch hat einer davon das Potenzial, die Geschäfte der Marktgemeinde in den nächsten Jahren stark zu beeinflussen. Und zwar die örtliche Trinkwasserversorgung für Münsterhausen und alle Ortsteile. Nachdem in den vorangegangenen Legislaturperioden nur wenig in die Ertüchtigung und Zukunftssicherungen der Wasserleitungen investiert wurde, muss sich der jetzige Marktgemeinderat dieser Herausforderung unweigerlich stellen, und gegebenenfalls auch unpopuläre Maßnahmen ergreifen.

Aufbereitungsanlage zur Entnahme von Eisen und Mangan aus Grundwasser

Auf Grundlage einer Zustandsbewertung und Risikoanalyse der Stadtwerke Augsburg Holding GmbH (swa), wurden im November 2023 bereits Maßnahmen zur Sicherstellung der Wasserversorgung durch den Marktgemeinderat beschlossen. Diese beinhalten unter anderem eine Rund-um-die-Uhr-Rufbereitschaft durch den Bauhof für Notfälle und eine fachliche Begleitung durch die swa bei dringend erforderlichen Kleinmaßnahmen. Diese Unterstützung ist aufgrund personeller Engpässe bei der swa derzeit aber nur in begrenztem Umfang möglich. Zudem wird die Planung für eine Wasseraufbereitungsanlage, beispielsweise zur Entnahme von Eisen und Mangan aus dem Grundwasser, vorangetrieben.

