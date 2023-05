Münsterhausen

Supermarkt und alternative Wohnformen: Was sich die Münsterhauser wünschen

Die örtliche Bäckerei in Münsterhausen trägt einen Teil zur Grundversorgung bei. Wenn es nach den Bürgern geht, darf das Angebot gerne noch erweitert werden.

Plus Die Bürgerbefragung in Münsterhausen bringt den Marktgemeinderäten neue Erkenntnisse in Sachen Gemeindeentwicklung.

Zum Auftakt der jüngsten Marktgemeinderatssitzung wurde den Anwesenden das Ergebnis der Bürgerbefragung 2023 präsentiert. Stephanie Fuß vom Planungsbüro Daurer + Hasse stellte die Fragestellungen mit den größten Zustimmungswerten vor. Sie stellte fest, dass die Resonanz sehr gut war, da rund 35 Prozent der Haushalte sich an der Befragung beteiligt hatten. Daher stellen die Ergebnisse ein sehr repräsentatives Stimmungsbild der Bevölkerung dar.

Thema Nahversorgung und Mobilität: Bei der Nahversorgung signalisierten die Umfrageteilnehmer ein klares Interesse an einer besseren Grundversorgung im Ort. Höchste Priorität genießen ein Supermarkt (Vollsortimenter) mit rund 80 Prozent Zustimmung unter den Befragten und eine Ausweitung des bestehenden Angebots der Metzgerei und der Bäckerei. Hierfür votierten rund 85 Prozent der Teilnehmer. Das Thema Vollsortimenter wurde bereits in vorherigen Marktgemeinderatssitzung thematisiert und hierbei signalisierten die Entscheidungsträger, dass sie sich ein solches Projekt auf dem ehemaligen Schwarzkopfgelände gut vorstellen könnten. Neben den genannten Punkten fand auch die Förderung von Direktvermarktungsangeboten größere Zustimmung.

