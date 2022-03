Telefonzellen werden in Münsterhausen zu Bücherschränken

Plus In Münsterhausen stehen bald Schmökerzellen für Lesebegeisterte zur Verfügung. Gesucht werden weitere Lesepaten.

Allen Lesebegeisterten in Münsterhausen und seinen Ortsteilen stehen künftig zwei öffentlich zugängliche Bücherschränke zur Verfügung. Die Idee, die beim Start des Gemeindeentwicklungskonzeptes entstand, ist mit dem Kauf von zwei ausgemusterten Telefonzellen, die als "Schmökerzellen" dienen sollen, verwirklicht worden.