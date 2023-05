Theater: "Die Heinzelmännchen" und "Hamlet" bei freiem Eintritt

Die Theaterfreunde Münsterhausen präsentieren das "Theater für die Jugend" im Rahmen der "Land.Gemeinsam.Gestalten-Tour 2022/23" am Samstag, 3. Juni, in Münsterhausen.

Da ist etwas Tolles geboten am Samstag, 3. Juni in Münsterhausen: Die Theaterfreunde Münsterhausen freuen sich, im Rahmen der "Land.Gemeinsam.Gestalten-Tour 2022/23" das renommierte "Theater für die Jugend" willkommen zu heißen. Die Besucher erwartet ein abwechslungsreicher Veranstaltungstag mit einer Familientheateraufführung und einer Schauspiel-Abendvorstellung. Die Veranstaltungen finden im Freilicht auf dem Grundschulgelände Münsterhausen statt und bieten somit eine besondere Atmosphäre (bei schlechtem Wetter in der Mehrzweckhalle der Grundschule).

Freischaffende Künstler treten in Münsterhausen auf

Eine Truppe von zehn freischaffenden Künstlern aus Deutschland, Österreich und Ungarn ist seit dem 17. Mai im Auftrag des Amtes für ländliche Entwicklung auf dem Weg, um an 24 Spielorten in allen sieben bayerischen Bezirken mit insgesamt 48 Aufführungen zu gastieren. Eine dieser Aufführungen findet nun in Münsterhausen statt. An den Nachmittagen wird Familientheater geboten und mit einsetzender Dämmerung beginnt das hochaktuelle Spiel um den Prinzen von Dänemark, das zugleich als Kriminalstück, Familientragödie und als Drama um einen alles entscheidenden Zeitenumbruch begeistern möchte. Der Eintritt ist frei und die Theaterfreunde Münsterhausen betreuen und versorgen das Publikum.

Für die Kinder gibt es die Märchenkomödie "Die Heinzelmännchen"

Um 16 Uhr startet das erste Stück des Tages, "Die Heinzelmännchen", eine unterhaltsame Märchenkomödie für die ganze Familie. Das Stück erzählt die Geschichte von Philemon und Fistel, zwei Heinzelmännchen, die den Handwerkern sämtliche Arbeit abnehmen und einen Universalhaushaltsroboter erfinden. Doch der machtgierige Professor hat es auf die Wichte abgesehen und will sie für sich arbeiten lassen. Wird es eine Rettung aus dieser Misere geben? Das Stück ist für Zuschauer ab vier Jahren geeignet und verspricht ein vergnügliches Erlebnis für Jung und Alt zu werden.

Um 19 Uhr steht dann das Schauspiel "Hamlet" auf dem Programm, das als das bedeutendste Schauspiel aller Zeiten gilt. Es ist ein Kriminalfall, eine Familientragödie und die Geschichte einer dramatischen Zeitenwende, die erschreckend an die Verhältnisse unserer Zeit erinnert. Hamlet, der Sohn des verstorbenen konservativen Regierungschefs und Wertepolitikers, erfährt von seinem Vater, dass er von Claudius, dem Bruder des Verstorbenen und nun amtierenden populistischen Regierungschef, vergiftet wurde. Hamlet steht vor der Aufgabe, nicht nur Rache zu üben, sondern auch eine drohende Katastrophe abzuwenden. In einer Welt, die sich in einem Rendezvous mit dem Schicksal befindet, stellt sich die entscheidende Frage: "Sein oder Nichtsein?".

Die Aufführungen finden auf dem Grundschulgelände Münsterhausen statt und sind Teil der "Land.Gemeinsam.Gestalten Bayerntour". Das internationale Ensemble reist wie die alten Wandertruppen durch bayerische Märkte und Dorfgemeinden, um seine Programme einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei.

Weitere Informationen zur "Land.Gemeinsam.Gestalten-Tour" findet man im Internet unter www.land-gemeinsam-gestalten-tour.bayern.

Kontakt: Eine Platzreservierung für „Hamlet“ ist telefonisch unter 08282/8820-367, montags bis freitags 16-19 Uhr, möglich. (AZ)