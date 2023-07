Traktor mit Anhänger stößt mit zwei überholenden Autos zusammen

Ein Traktorfahrer biegt auf der Straße zwischen Münsterhausen und Hagenried nach links ab. Es kommt zur Kollision mit zwei weiteren Fahrzeugen.

Auf der Straße zwischen Münsterhausen und Hagenried kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Fahrer fuhr mit einem Traktor und Anhänger auf der Hauptstraße aus Münsterhausen in Richtung Hagenried. Hinter ihm fuhren zwei Pkw. Als die beiden Pkw zum Überholen ansetzten und das erste Fahrzeug schon auf gleicher Höhe mit dem Traktor war, bog der 21-jährige Traktorfahrer laut Polizei nach links in Richtung Hagenried ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß der drei Fahrzeuge. Personen wurden keine verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 14.000 Euro. (AZ)