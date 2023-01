Unbekannte stehlen Fahrzeugteile in Münsterhausen

In Münsterhausen haben Diebe Fahrzeugteile vom Gelände einer Firma für KFZ-Verwertung gestohlen. Sie plünderten über 20 Wagen.

In der Nacht zum vergangenen Samstag sind bislang unbekannte Täter auf das Gelände einer Firma für Kfz-Verwertung in der Rudolf-Diesel-Straße in Münsterhausen eingedrungen. Das berichtet die Krumbacher Polizei. Aus den dort abgestellten Fahrzeugen entwendeten die Diebe Steuergeräte, Lenkräder, Tachoeinheiten und sonstige noch zur Verwertung geeignete Kfz-Teile. Insgesamt wurden 20 stillgelegte Fahrzeuge angegangen. Aufgrund der Menge der gestohlenen Gegenstände und des betriebenen Aufwands muss von mehreren Tätern ausgegangen werden. Der Entwendungsschaden beträgt einige Tausend Euro. Hinweise zu der Tat erbittet die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0. (AZ)