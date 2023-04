Unbekannter Fahrer beschädigt Teerdecke

Auf einem Betriebsgelände in Münsterhausen entsteht ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattete ein Mann am Montag bei der Polizei Krumbach. Ein bislang unbekannter Täter fuhr am Montagabend mit seinem Fahrzeug auf das Betriebsgelände des Mannes, das sich in der Münsterhauser Rudolf-Diesel-Straße befindet. Der unbekannte Täter driftete laut Bericht der Polizei mit seinem Fahrzeug auf dem Gelände, sodass Reifenspuren auf der Teerdecke zurückblieben. Dem Erstatter der Anzeige entstand hierbei ein Schaden in Höhe von circa 1000 Euro. Zeugen, welche Angaben zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Krumbach, 08282/905-0 zu melden. (AZ)